Когда отмечается День бухгалтера в России и почему две даты?

С праздником. Немного истории. День бухгалтера в России не закреплен на государственном уровне, поэтому счетоводам приходится праздновать его самим. И в календаре можно найти сразу две даты — 10 и 21 ноября. Почему же так вышло?

10 ноября, согласно совместному решению ЮНЕСКО и ООН, празднуется Международный день бухгалтера. Именно в эту дату в 1494 году «отец бухгалтерии», венецианский математик Лука Пачоли опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», в которой отдельные главы были посвящены принципам метода и учета двойной бухгалтерии, оформлению журналов-ордеров и использованию регистров бухгалтерского учета.

В России же, как всегда, решили поступить по-своему. 21 ноября 1996 года президент Борис Ельцин подписал федеральный закон №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (при этом документ уже утратил силу.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Оригами 44