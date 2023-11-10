Можно ли устраивать гражданина Украины на работу в России без документов?

Добрый день. Подскажите пожалуйста, гражданин Украины с Днепропетровской области прибыл в Россию в октябре 2023 года. В наличие только карточка о прохождении дактилоскопии, миграционная карта и временная регистрация. Можно ли его устраивать на работу без наличия таких документов как РВП, ВНЖ, патента и разрешения на работу? Будет подавать на гражданство.