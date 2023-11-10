Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Карина Владимирова
Можно ли устраивать гражданина Украины на работу в России без документов?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Граждане Белоруссии принимаются на работу в упрощенном порядке, потому что эта страна входит в ЕАЭС. Сотруднику не нужен патент, работодателю не надо оформлять приглашение на въезд. Правила приема на работу белорусов – такие же, как для россиян.
Для базы по налогу на сверхприбыль имеет значение база по налогу на прибыль за 2018 – 2019, 2021 – 2022 годы.
Какие перемены??? Везде серость и тоска... А ведь осень может быть тем самым стимулом, чтобы увидеть в себе ресурсы для начинаний, которые мы не замечаем, когда все цветет.
Подраздел 1.3 формы ЕФС-1 с данными о зарплате ежемесячно сдают бюджетные организации определенных сфер деятельности (по перечню кодов ОКВЭД). Этот перечень изменят.
Оптовые компании закупали без уплаты акцизов спирт для производства лекарств и парфюмерии, а остатки перепродавали на теневом рынке алкоголя через «технические» организации.
Специалисты Роструда в своем телеграм-канале рассказали, о действиях работодателя при установлении работнику испытательного срока.
Рубль укрепляется пятую неделю подряд, но ниже 92 пока не может — сильное сопротивление. СПб Биржа никак не открывает торги. Крипта растёт на позитивных новостях, ГПН объявил неожиданно высокие дивиденды, появились новые облигации.
Коллеги, доброго времени суток. СФР меня решил взять измором. Может я что-то не так делаю? Сотрудник уволен 15.09.23. 15.09.23 отправила в СФР ЕФС-1 Раздел 1 (СЗВ-М) об увольнении. Отчёт принят фондом.
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Бухгалтеров возмущает информационная рассылка из ФНС, они во всю жалуются, что письма приходят под видом требования. Надеемся, что на этот даджейст Разборов вы жаловаться не будете? Ведь здесь столько полезной информации .
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База по налогу на сверхприбыль зависит от размера прибыли компании за 2021 – 2022 годы. Если меняется прибыль в декларациях за эти годы, то налог на сверхприбыль тоже надо пересчитать.
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