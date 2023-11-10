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Красный уголок бухгалтера

Как рассчитать налог на ПСН с учетом наемных работников?

Добрый день уважаемые! ИП. С нового года хотим частично перейти на ПСН, изготовление мебели по заказам. Регион Моск.обл. В законе на 2023 год указан размер потенциального дохода без наемных и на единицу средней численности наемных.
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Если у нас есть наемные, что бы рассчитать налог за год мы сумму без наемных+к сумме средней численности работников? Или если есть сотрудники считаем 6% только от кол-ва сотрудников?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Evgenia S

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

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Комментарии

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