Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ольга Ольга
Учитывается ли период декрета в стаже для больничного листа?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.
Здравствуйте! По ИП делаю сверку по ЕНС. Запросила справку о принадлежности и смотрю в ЛК ИП платежи и операции. В ЛК в платежах вижу, что задвоили начисления по страховым взносам за апрель, май, июнь.
Онлайн-сервис автоматически получит сведения о продажах из личных кабинетов продавцов, а также рассчитает налоговую базу, сформирует платежки и годовую декларацию.
НДФЛ начисляют на ЕНС по уведомлениям, заменяя потом эти данные данными из 6-НДФЛ, резервируют тоже по уведомлениям, и списывают в первоочередном порядке.
Коллеги, всех с пятницей! У руководителя гениальная мысль — произвести товар в Казахстане, подскажите такая сделка попадёт под режим импорта, когда мы его будем забирать в Россию со всеми вытекающими (Статформа и т.д.)? Большое спасибо!
Добрый день. Сотрудница была в декрете до начала трудовой деятельности. Соответственно в трудовой книжке этого периода нет. Учитывается ли этот период в стаж для расчёта больничного листа? Спасибо🙏💕
Меня как бухгалтера преследуют разные смешные ситуации, хочу поделиться вот таким анекдотом. Как проходит собеседование для бухгалтера?
До вступления в брак одним из супругов были приобретены акции компании, либо доля в обществе. Такое имущество относится к личной собственности супруга, т. е. общим не становится, а в случае его продажи полученный доход не поступает в общее имущество супругов. Но что будет с доходом от дивидендов, получаемым на регулярной основе, уже в браке?
Российские компании смогут мгновенно отправлять цифровые рубли на счета иностранных организаций. Первая транзакция прошла из России в Беларусь.
В данном случае имеется в виду организация, не занимающаяся реальной экономической деятельностью, а использование ее для создания фиктивного документооборота с целью получения налоговых выгод, таких как вычет НДС или снижение налога на прибыль, когда основании отсутствуют.
Как эффективно снять с себя все юридические риски за персонал и при этом экономить от 81 000 рублей в год с каждого сотрудника?
Всемирный день шоппинга, черная пятница, киберпонедельник. Вы точно готовы к наплыву покупателей? Давайте проверять!
Теперь налоговые службы РФ и Белоруссии смогут обмениваться фискальными и налоговыми данными об операциях компаний, которые платят НДС.
Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счет 21 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.
С 15 ноября Binance прекращает поддержку рублевых депозитов. Пользователи до 31 января 2024 года смогут вывести деньги или без комиссии перевести средства на новую площадку CommEX.
Добрый день! Можно ли как-то, электронно или лично, в налоговой получить копию сданного ранее отчёта?
Уведомление по ЕНП на НДФЛ и взносы сдают ежемесячно, причем до конца этого уведомление по НДФЛ можно сдавать дважды в месяц. А по взносам уведомление за последний месяц квартала не нужно, но декабрь – исключение.
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При расчете компенсации за неиспользованный отпуск нужны три показателя: начисленная зарплата за расчетный период, дни расчетного периода и количество дней отпуска, которые надо компенсировать. В 2024 году при применении первого показателя (зарплаты) не забудьте учесть ее индексацию.
Добрый день. Прошу совета. ИП магазин хоз товаров в разных регионах находится на УСН+Патент. Выручка за 3 квартала 40 млн, два патента заканчиваются 30 ноября. Есть ли смысл брать патент на декабрь, если есть сомнения, что уложимся в 60 млн по году включая выручку декабря?
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