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Красный уголок бухгалтера

Как согласовать с отделом мобилизационной подготовки карточку учета?

Коллеги, до 01.12.2023 надо сдать Форму 18 в военный комиссариат (карточка учета организации). Подскажите, надо ее согласовывать опять с отделом мобилизационной подготовки городского округа?
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Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя 🌷PAVLOVA ELENA

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

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Комментарии

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