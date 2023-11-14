Какие суммы начислены и на что ориентироваться: справку или личный кабинет?

Здравствуйте! По ИП делаю сверку по ЕНС. Запросила справку о принадлежности и смотрю в ЛК ИП платежи и операции. В ЛК в платежах вижу, что задвоили начисления по страховым взносам за апрель, май, июнь.

Начислили суммы и по РСВ и по уведомлениям (платим со статусом 02). Суммы верные, а в справке о принадлежности есть суммы, которые должны быть начислены по уведомлениям и плюс еще суммы начисленные по расчету. Но по РСВ начислены какие-то куски. т е должно быть 50 тыс а начислили 11 тыс.

Что это за куски сумм? На что ориентироваться на справку или ссылаться на личный кабинет в письме в налоговую, что задвоили начисления?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Дина