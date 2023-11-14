Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Татьяна~
С международным днём бухгалтера!
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Привет всем, кто сегодня отмечает не просто пятницу а наш профессиональный праздник — День бухгалтера! Давайте вместе отметим этот день, ведь каждый из нас вносит огромный вклад в мир финансов и бухгалтерии!
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Коллеги! С международным днём бухгалтера! Пусть в этот день дебеты и кредиты, отчеты и накладные отдохнут от вас, ведь сегодня каждый бухгалтер отмечает свой профессиональный день. Желаю, чтобы и в личной жизни всё сходилось и ничего списывать не приходилось.
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Комментарии1
Клерк
А что за праздник?