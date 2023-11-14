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Красный уголок бухгалтера

С международным днём бухгалтера!

Коллеги! С международным днём бухгалтера! Пусть в этот день дебеты и кредиты, отчеты и накладные отдохнут от вас, ведь сегодня каждый бухгалтер отмечает свой профессиональный день. Желаю, чтобы и в личной жизни всё сходилось и ничего списывать не приходилось.
28

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Татьяна~

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

Клерк.Ру

49 подписчиков

Комментарии

1
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    Клерк 43 минуты назад

    Клерк

    А что за праздник? 

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

С международным днём бухгалтера!

Коллеги! С международным днём бухгалтера! Пусть в этот день дебеты и кредиты, отчеты и накладные отдохнут от вас, ведь сегодня каждый бухгалтер отмечает свой профессиональный день. Желаю, чтобы и в личной жизни всё сходилось и ничего списывать не приходилось.

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