Какие налоги нужно платить при взятии беспроцентного займа в 2023 году?

Я вижу это так:
Делаем договор займа.
Выплачиваем учредителю деньги, либо через кассу, либо через р/с на карту.
Ежемесячно из зарплаты удерживаем у него равными частями долг.
Но как я понимаю, есть ещё материальная выгода. И тут запуталась. Пишут, если займ беспроцентный, то учредитель получает материальную выгоду и должен оплатить ндфл (компания удерживает и платит). Но вроде как она в 2023 году отменена. У нас займ будет в ноябре 2023, сроком на 6 месяцев. То есть ноябрь декабрь не платим ндфл, а 4 месяца следующего платим? Или вообще не нужно платить рад взять в 2023?
Либо нужно сделать процентный займ, по ставке ЦБ , это где-то 15% годовых. Тогда мы вообще не платим ндфл с материальной выгоды?
Заранее благодарю всех за ответы!
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Наталья 🐈
Комментарии