Какие налоги нужно платить при взятии беспроцентного займа в 2023 году?

Коллеги, добрый вечер! Нужны ваши подсказки 😊 Мы ООО, учредитель хочет взять займ у компании. На пол года. Сумма около миллиона. Планируется беспроцентный займ.

Я вижу это так:

Делаем договор займа. Выплачиваем учредителю деньги, либо через кассу, либо через р/с на карту. Ежемесячно из зарплаты удерживаем у него равными частями долг.

Но как я понимаю, есть ещё материальная выгода. И тут запуталась. Пишут, если займ беспроцентный, то учредитель получает материальную выгоду и должен оплатить ндфл (компания удерживает и платит). Но вроде как она в 2023 году отменена. У нас займ будет в ноябре 2023, сроком на 6 месяцев. То есть ноябрь декабрь не платим ндфл, а 4 месяца следующего платим? Или вообще не нужно платить рад взять в 2023?

Либо нужно сделать процентный займ, по ставке ЦБ , это где-то 15% годовых. Тогда мы вообще не платим ндфл с материальной выгоды?

Заранее благодарю всех за ответы!

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Наталья 🐈