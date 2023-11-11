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Красный уголок бухгалтера

Какими качествами должен обладать главный бухгалтер для успешной работы?

Добрый день! Не вопрос - просто мысли в слух. Знаете, чтобы быть бухгалтером, а особенно главным - недостаточно много знать.
46

Надо ещё иметь 🥚🥚, чтобы сказать «нет» директору - когда он предлагает незаконную оптимизацию, или даже взять и написать заявления на увольнение, когда есть угроза безопасности, самого же директора во первых, Вас - во-вторых , и Вашей семьи - в-третьих.

Пока не отрастите кое-что, что придаст уверенности и характера - не лезьте туда, где есть ответственность и надо принимать решение. Хоть не о себе, о других людях подумайте.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Наталия

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

46
Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

Клерк.Ру

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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