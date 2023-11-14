Может ли ИП с пропиской в Дагестане применять льготную ставку 1% по УСН с складом в Московской области?

Россиянам пообещали компенсацию по замороженным активам, а также разрешили торговать акциями за рубежом

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: СПБ Биржа не может разобраться с санкциями, новые купюры от ЦБ никак не могут вылупиться, насчет «принципов» Рэя Далио выяснились интересные подробности, колумбийские кокаиновые бегемоты совсем распоясались, а Греф пожаловался на предъявы к нейросеткам от прокуроров.