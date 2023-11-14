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Красный уголок бухгалтера

Может ли ИП с пропиской в Дагестане применять льготную ставку 1% по УСН с складом в Московской области?

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. ИП УСН 15% прописка Дагестан, но занимается торговлей хоз. товаров на маркетплейсах со складом в московской области. Может ли он применять льготную ставку 1% по усн из-за прописки или какие есть нюансы?
43

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя inna

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

Клерк.Ру

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Комментарии

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