Нужно ли подавать уточненку для декларации по НДС с ошибкой в дате?

Здравствуйте. В декларации по НДС ошиблась и неправильно указала в 8 разделе дату принятия на учет товаров, так как переходили на новую базу и там отразилась дата ввода остатков. Декларация к возмещению. Нужно подавать уточненку? Не будет ли это причиной отказа в возмещении?