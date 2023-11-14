Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Elena Elena
Нужно ли подавать уточненку для декларации по НДС с ошибкой в дате?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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