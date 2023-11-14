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Красный уголок бухгалтера

Как обнулить счет организации при смене директора и возврате переплаты ИФНС?

Добрый день. Нам ИФНС вернула переплату по авансам по прибыли. Сумма около миллиона. Фирма в стадии закрытия, деятельности нет. Вернуть деньги директору вижу только выплатой премии с уплатой зарплатных налогов. Директор согласен, но боится, что у налоговой возникнут вопросы о такой большой премии.
37

Я проблем не вижу. Налоги же заплатим. Может кто-то сталкивался с обнулением счета в конце деятельности организации. У фирмы будет меняться директор, т.е. это не просто ликвидация, по которой можно забрать все деньги с расчетного счета.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Наталия Степанова

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

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Комментарии

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