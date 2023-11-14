Как обнулить счет организации при смене директора и возврате переплаты ИФНС?

Как решить вопрос с отрицательным сальдо ЕНС?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно решить вопрос с отрицательным сальдо ЕНС, которое образовалось в связи с подачей корректировок по НД по Прибыли за 2 и 3 квартал. После корректировок сальдо стало -500 тыс, а должно быть +500. Налоговая говорит что пока не пройдет камералка, так и будет.