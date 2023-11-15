Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ирина 🍒
Правомерно ли считать доход на УСН+патент за весь год 60 млн?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Добрый день. ИП на УСН, с января по октябрь один патент, в ноябре второй патент. В декабре УСН. От ИФНС прилетело уведомление, о том что мы превысили совокупный доход по итогам года 60 млн.руб. Но мы же не слетели с патента. Отработали патент и перешли на упрощённую. Почему считают за весь год 60 млн УСН+ патент, на сколько это правомерно?
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