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Красный уголок бухгалтера

Правомерно ли считать доход на УСН+патент за весь год 60 млн?

Добрый день. ИП на УСН, с января по октябрь один патент, в ноябре второй патент. В декабре УСН. От ИФНС прилетело уведомление, о том что мы превысили совокупный доход по итогам года 60 млн.руб. Но мы же не слетели с патента. Отработали патент и перешли на упрощённую. Почему считают за весь год 60 млн УСН+ патент, на сколько это правомерно?
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Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ирина 🍒

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Красный уголок бухгалтера

    Правомерно ли считать доход на УСН+патент за весь год 60 млн?

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