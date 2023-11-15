Как правильно обработать отгрузку на маркетплейсе Яндекс?

Вечер добрый! Маркетплейс Яндекс. Есть вопросы, нет ответов. Помогите, пожалуйста🤯🤯🤯 У меня ООО на ОСНО, продажи физлицам и бизнесу, 1С БП 8.3

Перед каждой отгрузкой я делаю перемещение товаров для заказа с основного склада (41) на склад яндекс (41) - а оттуда уже продаю

НО! ЮЛ я делаю обычную реализацию со склада Яндекс той датой, которая указана в УПД - которую сделал покупателю Яндекс от моего имени - возьмем 25.09, потом делаю корректировку долга между Яндексом / ЮЛ, чтоб закрыть в/расчеты с покупателями.

Далее я гружу отчет маркетплейса (30.09), который еще раз как бы перемещает товар со склада для всех продаж! (и для ФЛ и для ЮЛ)...

А тогда получается по 41 счету у меня вылезает минус....

Надо идти в отгрузку без перехода права собственности и удалять там те строчки, которые относятся к продажам конкретно ЮЛ?

Тогда выходит, что у меня не будет образно сходиться в 1С в разделе "маркетплейсы и комиссионеры" с тем, что пришло от Яндекса

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Yuliya