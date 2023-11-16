Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Лариса
Как авансовый счет-фактура из 1 квартала должен попасть в книгу продаж за 3 квартал?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Мы оплатили в 1 квартале аванс поставщику 60.02/51, получили сч.ф. на аванс 68.02/76. ВА, отразили в книге покупок. В 3 квартале поступил товар 60.01/60.02 проводка есть, сч.ф. полученный отражен в книге покупок за 3 квартал. Вопрос, а вот как должен авансовый сч.ф. от 1 квартала теперь попасть в книгу продаж за 3 квартал, т.е зачесться?
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