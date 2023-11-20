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Красный уголок бухгалтера

Сколько будут стоить услуги бухгалтера?

Подскажите пожалуйста, сколько будут стоить услуги бухгалтера, если брать ИП на УСН, с одним сотрудником по ГПХ и с оборотами?
6

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ti

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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