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Красный уголок бухгалтера

Как вы относитесь к ошибочному указанию НДС в платежном поручении?

Коллеги, добрый день. Как вы относитесь к ошибочному указанию НДС в платежном поручении? Например, вы на УСН, а платежка пришла с выделенным НДС. Все, стоп-игра?
30

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Юлия

Комментарии

1
  • Логотип terina2018
    terina2018 16 минут назад

    г.Москва

    Абсолютно прохладно отношусь-я же знаю,что я на УСН, а на местах, там где плательщик -операционист необязательно знают эту тонкость -просто набили платежку и особого внимания не обратили-если, даже он (операционист) четко по счету платит- видит, что без НДС, но все-равно может пропустить в банке он лайн при наборе поручения эту номинацию спокойно- это из практики, умышленного там нет-ошибочного предостаточно. А вот если, я на такой платеж еще и фактуру плательщику дала с НДС вот тут уж будьте любезны НДС в бюджет оплатить:)-значит, целенаправленно уже неошибочно.

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