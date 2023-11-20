Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Юлия
Как вы относитесь к ошибочному указанию НДС в платежном поручении?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Комментарии1
г.Москва
Абсолютно прохладно отношусь-я же знаю,что я на УСН, а на местах, там где плательщик -операционист необязательно знают эту тонкость -просто набили платежку и особого внимания не обратили-если, даже он (операционист) четко по счету платит- видит, что без НДС, но все-равно может пропустить в банке он лайн при наборе поручения эту номинацию спокойно- это из практики, умышленного там нет-ошибочного предостаточно. А вот если, я на такой платеж еще и фактуру плательщику дала с НДС вот тут уж будьте любезны НДС в бюджет оплатить:)-значит, целенаправленно уже неошибочно.