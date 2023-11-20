Как вы относитесь к ошибочному указанию НДС в платежном поручении?

Как быть автором, с которым хотят работать

Кажется, что автору и редактору важно уметь круто писать, и тогда карьера сложится, будет много интересных проектов и денег. Но тексты — это еще не все. Умение погрузиться в проект, задуматься о читателе, сделать работу комфортной — эти качества тоже очень важны.