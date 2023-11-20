Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ирина Тихомирова
Как свериться по травматизму с ФСС?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
В конце 2023 года многие аналитики задаются вопросом, что будет с ценами на недвижимость в 2024 году. Куда пойдет рынок, какой будет спрос на жилье и как изменятся цены относительно текущего периода. Попробуем поделиться своим мнением, постараемся сильно не грузить цифрами, а тезисами рассказать наше видение.
На площадках с объявлениями в интернете компании предлагают будущим сотрудникам смешные зарплаты по 50-70 рублей. Но опыт работы в бухгалтерии у соискателя должен быть от 5-10 лет.
В статье раскрываем успешные стратегии поиска и оценки поставщиков для госзакупок по 44 и 223 ФЗ. Рассказываем об уникальных инструментах для повышения качества и скорости работы.
Производители электроники больше не смогут брать льготные кредиты для закупки зарубежных компонентов. Минпромторг изменит список приоритетной продукции, а банки уже исчерпали размер выделенных субсидий.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как свериться по травматизму с ФСС?
В этом году меняются некоторые правила ведения воинского учета (ВУ), а с октября 2023 года действуют поправки в КоАП, согласно которым штрафы за нарушения в этой сфере многократно возросли. Разберем основные нововведения в правилах ВУ.
Кажется, грядут глобальные изменения в НДФЛ… С 2024 года платить НДФЛ и сдавать уведомления по этому налогу надо будет два раза в месяц. Редакция «Клерка» подготовила разбор «Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками».
К индивидуальной инвестиционной рекомендации будут относить все сообщения от советников, в которых указано, что предложение соответствует целям инвестора, желаемой доходности и его риск-аппетитам.
Сервис по проверке благонадежности контрагентов обновлен. Полезный сервис для бухгалтера и финансового директора.
Прочитала интересное, спешу поделиться с вами. По малообеспеченным россиянам сильнее всего бьет подорожание продуктов, которое мы сейчас все наблюдаем, а индикатор бедности населения в нашей стране — наличие домашних заготовок, то есть банок.
Чтобы оформить загранпаспорт нового образца, придется заплатить 6 тысяч рублей. Иностранцы получат разрешение на работу за 4,2 тысячи рублей, а для работодателей разрешение на привлечение иностранных сотрудников обойдется в 12 тысяч рублей.
Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.
Налоговый агент выплачивает работнику доход в натуральной форме. Как удержать НДФЛ, чтобы у проверяющих не было вопросов?
С 2024 года налоговые агенты по НДФЛ будут уведомлять ФНС о начисленном налоге два раза в месяц: не позднее 25 числа и не позднее 3 числа.
Действующие нормы ФСБУ по основным средствам позволяют отражать в бухотчетности реальное положение дел в компании, заявляет Минфин, отвергая предложение по изменению этого стандарта.
В 1С можно проверить, созданы ли уведомления об исчисленных суммах налогов по срокам сдачи и совпадают ли суммы в уведомлениях с тем, что рассчитано в программе.
Добрый день ! Чтобы исправить ошибку правильно, необходимо прежде всего знать, по какой версии формата фискальных данных (ФФД) касса составляет документы. В общем случае в ФФД 1.05 ошибки исправляютсяКоды по кассе
Добрый день. Если из ФСС придет запрос, то должны ответить. ФСС знает, что им платить не нужно.Больничный
Давайте рассмотрим, какие изменения ждут иностранцев и как открыть индивидуальное предпринимательство (ИП) и общество с ограниченной ответственностью (ДОО) в этой стране.
Разделение компании на несколько отдельных может происходить по разным причинам, но главное, чтобы единственной целью этого не был уход от налогов. С подобными схемами дробления активно борются налоговые органы, которые стараются выявлять нарушителей и начислять им неуплаченные налоги.
Какие изменения по НДС ожидают нас в 2024 году? Станет больше товаров, облагаемых по ставке 10 процентов. Для использования нулевой ставки НДС в общепите необходимо будет выполнять новое условие о зарплате. Изменится в лучшую сторону порядок применения нулевой ставки НДС при экспорте. Обо всем этом читайте в статье.
Коллеги, добрый день. Как вы относитесь к ошибочному указанию НДС в платежном поручении? Например, вы на УСН, а платежка пришла с выделенным НДС. Все, стоп-игра?
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