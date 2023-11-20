Как свериться по травматизму с ФСС?

Цены на недвижимость в Москве в 2024 году. Как изменится стоимость жилья?

В конце 2023 года многие аналитики задаются вопросом, что будет с ценами на недвижимость в 2024 году. Куда пойдет рынок, какой будет спрос на жилье и как изменятся цены относительно текущего периода. Попробуем поделиться своим мнением, постараемся сильно не грузить цифрами, а тезисами рассказать наше видение.