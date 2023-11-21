Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анастасия
Нужно ли менять в ЕГРИП адрес ИП?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Продавец обязан начислить НДС с аванса в счет будущей поставки, но не всегда. А дальнейший учет и отражение предоплаты в декларации зависят от периода и суммы реализации.
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Импорт и экспорт товаров, работ или услуг стал уже неотъемлемой частью нашей привычной жизни. В этой публикации мы расскажем, как отразить операции по импорту товаров из ЕАЭС в программе 1С: Комплексная автоматизация 2.5. Также этот материал будет полезен тем бухгалтерам, которые ведут учет в еще более сложной программе 1С: ERP ред. 2.5.
Добрый день! Боюсь, что нет, не может. Куплено на ИП, быстрая перепродажа… Налицо все признаки для приобретения в целях предпринимательской деятельности. Так что продавать нужно с использованием ККМ.Может ли ИП продать машину без ККМ, как физ.лицо?
Добрый вечер. Расходы в налоговом учете учитываются только в случае их направленности на получение прибыли. Т.е. по коммерческой деятельности. Согласно п. 1 ст. 252 НК НКО могут уменьшать полученные дНКО на ОСНО расходы
Добрый вечер! Подскажите, у ИП с работниками поменялся адрес прописки. В налоговую ничего не подавали. В выписке ЕГРИП указана старая налоговая. В новой налоговой ПСВ не принимают. Что делать? Отправить в старую или нужно как-то уведомить новую налоговую и отправить туда? Спасибо!
Вырастут цены на продукты в пластмассовой таре, в стекле и в комбинированной упаковке. Сильнее всего повышение экологического сбора отразится на стоимости зимних шин и одежды.
Учетная политика для целей управленческого учета — вопрос комплексный, требующий от ответственного подразделения фирмы четкого понимания не только целей и задач самого управленческого учета, но и специфики формирования учетной политики в данном случае. Основные моменты, на которые предприятию при этом следует обратить внимание, будут рассмотрены в данной статье.
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После загрузки отчета Озона в 1С надо отфильтровать, где были фактически получены денежные средства за реализованный товар, а где получен аванс (товар еще не доставлен). Это нужно, чтобы посчитать налог по выручке, полученной от покупателей.
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В Минфин поступило предложение отменить НДС с авансов. Но эта идея не получила поддержки.
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Коллеги, кто-нибудь сталкивался с ситуацией восстановления сотрудника по решению суда? В прошлом году уволился, сейчас восстановился, суд присудил компенсацию исходя из среднего заработка за всё это время и моральный вред. Сотрудник, понятное дело, на работу не вышел, сначала побыл на больничном, сейчас увольняется.
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Современный бизнес нередко сталкивает предпринимателей с ситуацией, когда из-за конкуренции или требований крупного заказчика оплата товаров и услуг происходит на условиях отсрочки платежа. Это приводит к дефициту оборотных средств, необходимых для дальнейшего развития бизнеса. Чтобы закупить сырье или оплатить следующую партию товара, деньги нужны срочно. Расскажем, как получить деньги сразу и не дожидаться оплаты покупателя, не тратя на это кредитный потенциал своей компании.
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