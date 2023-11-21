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Красный уголок бухгалтера

Нужно ли менять в ЕГРИП адрес ИП?

Добрый вечер! Подскажите, у ИП с работниками поменялся адрес прописки. В налоговую ничего не подавали. В выписке ЕГРИП указана старая налоговая. В новой налоговой ПСВ не принимают. Что делать? Отправить в старую или нужно как-то уведомить новую налоговую и отправить туда? Спасибо!
22

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анастасия

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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