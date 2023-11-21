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Красный уголок бухгалтера

Как учитывать такой договор в 1С с учетом ФСБУ?

Добрый вечер. Подскажите, ООО на ОСНО заключен договор аренды офисного помещения сроком на 11 месяцев еще в 2017 году , потом был подписано Доп.соглашение, в котором было указано, что в случае, если ни одна сторона ни заявила о расторжении договора, то договор автоматически пролонгируется на тех же условиях на новый срок.
16

У меня вопрос:

1) на сколько было правомерно заключать такой договор — ведь если срок свыше 11 месяцев, должны регистрировать в росреестре, а это не сделали, считая, что договор заключен на 11 месяцев.

2) как учитывать такой договор в 1С с учетом ФСБУ?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя As

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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