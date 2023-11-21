Добрый Вечер. Помогите, пожалуйста, с проводками в данной ситуации: наша организация (УСН-доходы) по Соглашению об организации и проведению мероприятия (формально не агентский) осуществило в качестве Оператора его проведение.

Нам поступили денежные средства от потенциальных участников мероприятия, которые мы расходовали (в рамках Соглашения) на организацию мероприятия. Акты оказанных услуг по участию (с участниками-плательщиками) в мероприятии составлены и подписаны. После проведения остались неизрасходованные денежные средства, которые по Соглашению мы должны истратить на такое же мероприятие в следующем году… или по Требованию Организатора положить на спец счет ….

Не могу понять на каком счету должны остаться данные средства (97 расходы будущих периодов или 76 (по Организатору)?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Татьяна