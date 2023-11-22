Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ирина Марченко
Вопрос от Ирина Марченко
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Рейтинг будут публиковать независимо от того, согласна ли компания с такой оценкой или нет. По мнению ЦБ, это обеспечит прозрачность работы рейтинговых агентств.
Сейчас в форме ЕФС-1 при приеме нового сотрудника на работу никак не фиксируется срок трудового договора. Но скоро появятся новые коды, в том числе, для срочных договоров. Причем при трансформации срочного договора в бессрочный тоже надо будет сдавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.
В этой статье мы расскажем о ключевых основаниях для ВНЖ, вариантах инвестиций и возможностях получения гражданства в 2023-2024 годах.
В первую очередь инспекторы следят за плательщиками НДС. Они проверяют, пользуется ли бизнес схемами для необоснованного получения вычетов. Если да, то есть риск, что схемные операции найдут и по налогу на прибыль.
ФСБУ 25/2018 не учитывает ситуации, когда объектом аренды для целей бухгалтерского учета признают не весь объект договора, а только его часть. Чтобы разделить арендный и неарендный компоненты, организация должна следовать положениям международного стандарта МСФО (IFRS) 16. Разбираемся, как определять и классифицировать такие компоненты в договоре лизинга.
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В Вайлдбериз регистрационный взнос – это невозвратный платеж за активацию личного кабинета продавца. Он был введен в целях защиты от мошенничества. Никаких документов на него вам не дадут.
Трудовой договор с сотрудником регулирует рабочие отношения между сторонами. Он должен включать все моменты, которые касаются условий труда, обязанностей и полномочий, ответственности. Если в договоре не будет хотя бы одного обязательного пункта, это приведет к нарушению правил трудового законодательства. Расскажем, какие сведения должен содержать трудовой договор, а какие условия в него лучше не включать.
Здравствуйте, друзья нужна помощь, советом, мнением. Такая ситуация ИП на УСН 15% за 2022 год показал в декларации убыток прошлых лет но указал этот убыток в графе неправильной не там где убыток, а в общих расходах 1 января 22г.
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Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
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