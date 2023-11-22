Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

С днем бухгалтера!

Многие считают, что бухгалтерия – это путь к богатству. Давайте сделаем этот стереотип реальностью, стремясь к тому, чтобы нам ни в чем не приходилось нуждаться!
45
С днем бухгалтера!

Драгоценные коллеги!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Желаю Вам крепкой нервной системы, огромного терпения и самое главное большущего достатка!

Все думают, что бухгалтер самый богатый, так пусть же так и будет! Чтобы мы ни в чем не имели нужды!!!!

За Вас дорогие!!!🍷

🍸🥂

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Юферова Ольга

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

45

Комментарии

2
  • Логотип 1337452@
    1337452@
    13 минут назад

    а на налоговых каналах праздник налогового инспектора отмечают.... это как? или такая же странность как пространство-время?

    • Логотип IriEro
      IriEro 9 минут назад

      Ирина

      Это соединение противоположностей

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

С днем бухгалтера!

Многие считают, что бухгалтерия – это путь к богатству. Давайте сделаем этот стереотип реальностью, стремясь к тому, чтобы нам ни в чем не приходилось нуждаться!

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2
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