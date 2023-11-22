С днем бухгалтера!

📌 Как перейти с ПСН на УСН: таблица для разных ситуаций

Часто у ИП возникает вопрос по переходу с патента на упрощенку. Если речь идет о переходе в середине года, то такое возможно только в том случае, если ранее ИП уже подавал уведомление о переходе на УСН. При этом переход с ПСН на УСН может быть как добровольным, так и принудительным.