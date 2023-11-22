С днем бухгалтера!

Драгоценные коллеги!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Желаю Вам крепкой нервной системы, огромного терпения и самое главное большущего достатка!
Все думают, что бухгалтер самый богатый, так пусть же так и будет! Чтобы мы ни в чем не имели нужды!!!!
За Вас дорогие!!!🍷
🍸🥂
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Юферова Ольга
Комментарии2
а на налоговых каналах праздник налогового инспектора отмечают.... это как? или такая же странность как пространство-время?
Ирина
Это соединение противоположностей