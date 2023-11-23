Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ольга
Компания ранее приобрела ОС, но в программе 1С 8.3 их никаким образом не отражали, как быть?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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В ООО два учредителя с долями 50/50. Организация на ОСНО. ООО по решению суда выплачивает деньги учредителю 1. Поскольку нарушение, суды и прочее произошли по вине учредителя 2, то он внес на расчётный счет организации деньги для погашения её задолженности перед учредителем 1. Вопрос облагается ли налогом на прибыль это внесение денег учредителем 2?
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Коллеги, добрый день! Ситуация сложная: компания ранее приобрела ОС, но в программе 1С 8.3 их никаким образом не отражали, соответственно никаких начислений не было, теперь поступил запрос от налоговой предоставить уведомления по исчисленному транспортному налогу за 2 и 3 квартал 23г. ОС приобретались в 21 году.
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По основным средства, которые относятся к высокотехнологичному оборудованию, первоначальную стоимость можно завышать в 1,5 раза. Но такой способ учета этих ОС должен быть заложен в учетной политике компании.
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