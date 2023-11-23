Облагается ли налогом на прибыль это внесение денег учредителем?

Надоел ЕНС и требования ФНС? Расскажем, куда уйти из бухгалтерии

Бухгалтер задумывается о смене сферы деятельности чаще всего тогда, когда понимает, что выбрал не ту профессию, или из-за несоответствия зарплаты и ответственности. А еще со всех сторон то и дело слышится, что через несколько лет бухгалтеры вообще будут не нужны — всех заменит ИИ и автоматизация. Разбираемся, как сменить специальность и куда пойти работать.