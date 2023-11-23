Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Татьяна Фёдорова
Кто каким сервисом пользуется для работы с самозанятыми?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Неустойку и пени нельзя начислять только по долгам, которые возникли до введения моратория. По всем поздним задолженностям придется заплатить в обычном порядке.
Не все работодатели готовы оплачивать обучение, а для успешной работы бухгалтеру нужно регулярно учиться. Иногда это приходится делать за свой счет. В таком случае часть расходов можно вернуть за счет вычета по НДФЛ. Рассказываем, как получить такой вычет.
Перевести на свой расчетный счет Вы не сможете, т.к. это уже возмещение, которое должно быть детально оговорено в Вашем договоре. С ОБС Вы можете только оплатить поставщику.Подтверждение затрат по ГОЗ
Добрый день! Вы не написали, какая у Вас система налогообложения. Но в общем случае, если заем процентный, то сумма процентов включается в доход организации. Если заем беспроцентный, то вообще никакиЗайм физлицу-учредителю организации
Сейчас агенты, комиссионеры или поверенные не уплачивают НДС при импорте из стран ЕАЭС, это делает собственник товара. А если он – физлицо, то НДС вообще никто не платит. Но скоро все изменят.
В случае хищения дохода, который облагается НДФЛ, размер уплаченного налога не будут включать в сумму ущерба.
Вне зависимости от финансового положения компания-работодатель обязана своевременно выплачивать заработную плату. Ее задержка может обойтись дорого. Ак Барс Банк помогает бизнесу исполнять обязанности работодателя и не нарушать сроки расчетов с персоналом.
Несмотря на проверки, доначисления и переквалификацию отношений в трудовые, половина малого и среднего бизнеса пользуется услугами самозанятых и будет продолжать это делать.
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Как только власти примут законопроект об онлайн-торговле, площадкам придется вкладывать больше денег, чтобы выполнить все условия. Это повлияет на итоговую стоимость товаров для покупателей.
Теперь при временном отсутствии дома жители могут попросить перерасчет за мусор, если предоставят подтверждающие свое отсутствие документы.
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Следующий год несет ряд важных изменений, которые повлияют на работу бухгалтера. Вот на какие основные моменты рекомендую обратить внимание.
Коллеги, добрый день. Кто каким сервисом пользуется для упрощения работы с самозанятыми? Автоматические чеки, проверка статуса, реестры выплат.
Вчера был профессиональный праздник не только у бухгалтеров, но и у налоговиков. В честь праздника ФНС опубликовала в ТГ-канале видеоролик о своих ключевых достижениях. Кто-то из налогоплательщиков поздравил инспекторов, а кто-то поехидничал.
Мы подготовили образец письма аутсорсинговой компании о повышении тарифа обслуживания. Внимание в письме используется живой и экспрессивный язык, который может содержать элементы обсценной лексики, замаскированные специальными символами для смягчения впечатления. Но все же будьте аккуратны.
Ранее Минтруд разработал новые правила по больничным для ИП, по которым оплаты декретных не будет. Но поднялась волна возмущения и от дальнейшей разработки этого проекта отказались.
Глава Минфина Великобритании предложил уменьшить ставку, либо вовсе отказаться от налога на наследство. Это может усилить позиции консерваторов среди богатейших граждан.
Захожу однажды в кабинет, и вижу, как мой бухгалтер смотрит в распечатанную банковскую выписку и руками заносит из нее данные в 1С. Вы думаете, что это произошло лет десять назад? Нет, это случилось пару недель назад.
Минэкономразвития России утверждены коэффициенты-дефляторы на 2024 год. Эти коэффициенты учитывают изменения потребительских цен на товары и услуги за предыдущие годы и устанавливаются для индексации отдельных элементов налогообложения.
С 1 октября согласно Налоговому кодексу в счетах-фактурах по прослеживаемым товарам нужно указывать новый реквизит – «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости». Однако, как это часто бывает, поправки в формах и форматах не поспевают за изменениями. Проекты проходят рассмотрение. Что делать налогоплательщикам в этой ситуации – расскажем в статье
Цена автостраховки для новичков выше, чем для опытного автовладельца. Это связано с риском страхователя: считается, что риск аварийной ситуации выше, если машину водит новоиспеченный водитель.
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