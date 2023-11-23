Кто каким сервисом пользуется для работы с самозанятыми?

Как получить налоговый вычет за обучение на бухгалтерских курсах

Не все работодатели готовы оплачивать обучение, а для успешной работы бухгалтеру нужно регулярно учиться. Иногда это приходится делать за свой счет. В таком случае часть расходов можно вернуть за счет вычета по НДФЛ. Рассказываем, как получить такой вычет.