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Красный уголок бухгалтера

Заполнение ОЦИС для ТСЖ: учет ремонтов и имущества

Управляющие ТСЖ, нужен ваш совет! Недавно начала вести учет и столкнулась с трудностями при заполнении ОЦИС. Как правильно отразить расходы на ремонт и содержание общего имущества? Ваш опыт и рекомендации будут крайне полезны!
9

Коллеги, кто ведёт ТСЖ, подскажите, Вы какие строки в ОЦИС заполняете.

Недавно взялась за учет. Отчет в организации ранее не подавался. Но тсж - это нко, а нко сдают оцис. Но там назначения статей как-то не подходят под деятельность, кроме оплаты труда. Все суммы ремонтов общего фонда и содержание общего имущества не пойму куда писать.

И оплату за КУ в прочие доходы?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя . Юлия

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

9

Комментарии

1
  • Логотип Над.К
    Над.К
    Сотрудник
    Вчера в 22:54

    НадеждаКлерк

    Все, что не подходит под другие статьи, пихать в Прочие

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Заполнение ОЦИС для ТСЖ: учет ремонтов и имущества

Управляющие ТСЖ, нужен ваш совет! Недавно начала вести учет и столкнулась с трудностями при заполнении ОЦИС. Как правильно отразить расходы на ремонт и содержание общего имущества? Ваш опыт и рекомендации будут крайне полезны!

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