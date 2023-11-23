Заполнение ОЦИС для ТСЖ: учет ремонтов и имущества

Управляющие ТСЖ, нужен ваш совет! Недавно начала вести учет и столкнулась с трудностями при заполнении ОЦИС. Как правильно отразить расходы на ремонт и содержание общего имущества? Ваш опыт и рекомендации будут крайне полезны!

Коллеги, кто ведёт ТСЖ, подскажите, Вы какие строки в ОЦИС заполняете.

Недавно взялась за учет. Отчет в организации ранее не подавался. Но тсж - это нко, а нко сдают оцис. Но там назначения статей как-то не подходят под деятельность, кроме оплаты труда. Все суммы ремонтов общего фонда и содержание общего имущества не пойму куда писать.

И оплату за КУ в прочие доходы?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя . Юлия