Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Юлия Супрун
Могу ли устроиться на работу и при подаче больничного по БиР и отпуска по уходу написать заявление на замену лет?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Добрый день. Находилась в отпуске по уходу до 3 лет до октября 2023. Уволилась и через месяц узнала, что беременна. Могу ли устроиться на работу и при подаче больничного по БиР и оформлении отпуска по уходу написать заявление на замену лет? ( получается разные работодатели)
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