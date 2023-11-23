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Красный уголок бухгалтера

Могу ли  устроиться на работу и при подаче больничного по БиР и отпуска по уходу написать заявление на замену лет?

Добрый день. Находилась в отпуске по уходу до 3 лет до октября 2023. Уволилась и через месяц узнала, что беременна. Могу ли  устроиться на работу и при подаче больничного по БиР и оформлении отпуска по уходу написать заявление на замену лет? ( получается разные работодатели)
3

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Юлия Супрун

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Красный уголок бухгалтера

    Могу ли  устроиться на работу и при подаче больничного по БиР и отпуска по уходу написать заявление на замену лет?

    Добрый день. Находилась в отпуске по уходу до 3 лет до октября 2023. Уволилась и через месяц узнала, что беременна. Могу ли  устроиться на работу и при подаче больничного по БиР и оформлении отпуска по уходу написать заявление на замену лет? ( получается разные работодатели)

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