Могу ли устроиться на работу и при подаче больничного по БиР и отпуска по уходу написать заявление на замену лет?

Добрый день. Находилась в отпуске по уходу до 3 лет до октября 2023. Уволилась и через месяц узнала, что беременна. Могу ли устроиться на работу и при подаче больничного по БиР и оформлении отпуска по уходу написать заявление на замену лет? ( получается разные работодатели)