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Красный уголок бухгалтера

Как отразить НДС, чтобы счет 68.9 закрыть?

Добрый день! 1. Мы платим НДС как агенты. Его в уведомлении не указываем, т.к подаём декларацию. Как его отразить, чтобы 68.9 закрыть? 2. Фиксир страховые взносы ИП и доп 1%. При закрытии года закроется или операцией по ЕНС закрывать?
33

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Регина Т

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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