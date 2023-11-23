Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Регина Т
Как отразить НДС, чтобы счет 68.9 закрыть?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Успейте забрать онлайн-курсы со скидкой до 77% или получить все для обучения в подписке Клерк.Премиум на месяц. Она сейчас на 25% дешевле!
Новые год несет ряд важных изменений, которые повлияют на работу бухгалтера. Успейте подготовиться!
В общем случае организации должны сдать декларацию по УСН до 25 марта, ИП – до 25 апреля. Код периода – 34. Но в случае закрытия, реорганизации, перехода с УСН сроки другие. Смотрите сроки на все случаи в нашей таблице.
Рутинные операции отнимают слишком много времени и требуют внушительных затрат. Сократить издержки и повысить экономическую эффективность позволяет внедрение системы электронного документооборота (СЭД).
Компании, в которых нет обособленных подразделений, смогут в 1С закрывать несколько месяцев сразу. Вне невыполненные операции будут автоматические выполнены.
Бухгалтер выполняет учетные функции с помощью программы 1С:Бухгалтерия, но может работать и с другими конфигурациями системы. Разберем, какие карьерные возможности есть у этого специалиста и может ли он успешно перейти в востребованную сферу IT.
Разберитесь с перечнем важных дел в конце года, чтобы обезопасить себя, компанию и собственника от внимания со стороны налоговой.
Компании, физлица и ИП должны отчитываться о движении средств по зарубежным счетам. Для этого правительство утвердило новую форму, ее нужно применять с 21 ноября.
НДС, уплаченный в бюджет, будет отражаться на ЕНС, если будет принято решение о его возмещении. И не важно, по какому поводу был этот НДС уплачен. Это деньги федерального бюджета.НДС, уплаченный на таможне при импорте из Китая, не отображается на ЕНС
Добрый день. По воде мною выше была дана информация со ссылкой на нормативные документы - по ней не нужно регистрироваться, если она приобретается для собственных нужд. Общественное питание - другаяВывод из оборота маркированной продукции
Добрый день! 1. Мы платим НДС как агенты. Его в уведомлении не указываем, т.к подаём декларацию. Как его отразить, чтобы 68.9 закрыть? 2. Фиксир страховые взносы ИП и доп 1%. При закрытии года закроется или операцией по ЕНС закрывать?
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» активно-пассивный. Это означает, что сальдо по этому счету может быть, как по дебету, так и по кредиту. Дебетовое сальдо показывает задолженность поставщика перед нашей организацией, кредитовое — нашу задолженность перед поставщиком.
Инспекторы ГИБДД при остановке авто могут предъявлять разные требования. Одно из самых популярных — приглашение открыть багажник для осмотра внутреннего содержимого. Водители не всегда знают, можно ли отказать в таких ситуациях, или необходимо в любом случае выполнять распоряжение сотрудника.
В 2023 году некоторые компании поменяли сроки выплаты зарплаты, чтобы «подогнать» их под сроки сдачи уведомлений по ЕНП. В 2024 году ситуация меняется и коллеги уже думают над тем, не поменять ли эти сроки снова.
Единый федеральный реестр сведений фактов деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ЕФРСФДЮЛ, Федресурс) — это реестр в котором все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны публиковать информацию о себе.
Сельскохозяйственный сектор России претерпевает значительные изменения благодаря активному внедрению цифровых технологий. Одной из ключевых составляющих этого процесса является развитие электронного документооборота (ЭДО).
У каждого из нас есть свой проверенный и любимый способ времени препровождения после тяжелого рабочего дня. И, конечно, для многих — это просмотр хороших фильмов.
Внеплановые проверки будут проводить только по поручениям президента, правительства и прокураторы за нарушения обязательных требованиий.
Сейчас при перепродаже товаров нельзя применять НПД. Этот запрет хотят отменить.
Добрый день! Подскажите в стройке сервисное обслуживание объектов сданных на какой счёт списывать дт 20 или д 25? И объектов которые мы сами не делали, но взяли на обслуживание? Я давно работала в стройке, это уже не помню, а очень надо.
С января по сентябрь сумма безвозмездных поступлений в 12 раз превысила прогноз на весь 2023 год.
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобным. ИП с начала 2023г не пробивал чеки через кассу, но при этом пользовался эквайрингом, деньги от покупателей поступали на рс.
Комментарии