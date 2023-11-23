Как отразить НДС, чтобы счет 68.9 закрыть?

В стройке сервисное обслуживание объектов сданных на какой счёт списывать дт 20 или д 25?

Добрый день! Подскажите в стройке сервисное обслуживание объектов сданных на какой счёт списывать дт 20 или д 25? И объектов которые мы сами не делали, но взяли на обслуживание? Я давно работала в стройке, это уже не помню, а очень надо.