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Красный уголок бухгалтера

При переходе с ОСНО на УСН надо ли НДС восстанавливать?

Добрый вечер. Подскажите плиз, если ИП был на ОСНО в 23,а в 24 переходит на УСН, но у него лизинг недоплачен. То при переходе НДС надо будет восстанавливать?
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Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ева Нева

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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