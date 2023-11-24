При переходе с ОСНО на УСН надо ли НДС восстанавливать?

Импорт товаров из стран ЕАЭС в 1С: Комплексной автоматизации ред. 2.5

Импорт и экспорт товаров, работ или услуг стал уже неотъемлемой частью нашей привычной жизни. В этой публикации мы расскажем, как отразить операции по импорту товаров из ЕАЭС в программе 1С: Комплексная автоматизация 2.5. Также этот материал будет полезен тем бухгалтерам, которые ведут учет в еще более сложной программе 1С: ERP ред. 2.5.