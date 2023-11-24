Кому-нибудь уже приходило запрос из военкомата о предоставлении информации о перечне автомобилей?

По какой строке отражается основной капитал в балансе

Основной капитал — строка в балансе как таковая для него не предусмотрена. Однако зная, из каких статей складывается данный показатель, его несложно вычислить на основании данных бухгалтерской отчетности. Для начала определимся с понятием основного капитала (далее — ОК), разберем, какие формы он принимает и где находит свое отражение в балансе.