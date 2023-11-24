Кому-нибудь уже приходило запрос из военкомата о предоставлении информации о перечне автомобилей?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кому-нибудь уже приходило письмо из военкомата с запросом о предоставлении информации о перечне автомобилей? У нас есть не много автомобилей, они легковые и под перечень авто, которые необходимо передать государству в случае объявления военного положения не подходят.
Хотим ответным письмом «отфутболить» их, но сомневаемся. Вдруг штраф прилетит (350-400 тыс!). Дозвониться в военкомат пока не получается. Может кто уже сталкивался с подобными запросами?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Svetlana Pugacheva
Комментарии