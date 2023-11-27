Пожелания «Клерку»

Привет всем! Пишу не вопрос, а пожелание Клерку. Вы мне нравитесь, у вас хорошая команда) Только, пожалуйста, следуйте своим путём, не будьте, как Актион Пресс или как они там называются. Потому что журнал Главбух был моим самым любимым в своё время. Но как же его испоганили маркетологи своей агрессивной политикой. Пожалуйста, не повторяйте эту ошибку.