Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Антон
Пожелания «Клерку»
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Работодатель имеет право отстранить от работы сотрудника в опьянении, по медицинским показаниям, а также если работник не прошел проверку знаний по охране труда.
Субботняя рекомендация на фильмы и сериалы. В 2016 году дизайнер Том Форд подарил поклонникам незаурядного кино картину «Под покровом ночи», снятую по роману писателя Остина Райта «Тони и Сьюзен».
Одно из условий получения аккредитация – соответствие по уровню профильных доходов. Эти данные IT-компании самостоятельно передают в Минцифры в виде справки. Будет утвержденная форма этой справки.
Услуги застройщика на основании договора участия в долевом строительстве освобождены от НДС. Исключение – услуги при строительстве объектов производственного назначения.
Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел сентябрь–октябрь. Смотрим, что произошло на месяц, думаем, что будет дальше.
2023 год подходит к концу. Для работодателей это означает, что приближается дедлайн для утверждения графика отпусков на 2024 год. Рассказываем, как, когда, в какой форме, и с учетом каких нюансов составить график отпусков, чтобы не нарваться на штрафы.
Частый вопрос такой на консультациях: «Роман, не понимаю о чем писать. Все уже рассказала и я и другие бухгалтера по 100 раз». Вопрос и правильный и неправильный одновременно.
Привет всем! Пишу не вопрос, а пожелание Клерку. Вы мне нравитесь, у вас хорошая команда) Только, пожалуйста, следуйте своим путём, не будьте, как Актион Пресс или как они там называются. Потому что журнал Главбух был моим самым любимым в своё время. Но как же его испоганили маркетологи своей агрессивной политикой. Пожалуйста, не повторяйте эту ошибку.
Вы конечно, знаете, что мы в Клерке постоянно стремимся предоставлять актуальные и полезные материалы для бухгалтеров и предпринимателей. Сегодня я хочу рассказать вам про экономику «Разборов» – материалах, которые не только оказались востребованными среди наших читателей, но и принесли наибольшую прибыль.
Развитие искусственного интеллекта приведет к тому, что сотрудникам придется повышать свою компетентность. Тогда их труд станет высокооплачиваемым и доходы будут расти.
Продолжаем цикл статей по аттестации рабочих мест.
Продолжим тему зачета и возврата при положительном сальдо на Едином Налоговом Счете и сегодня рассмотрим какие условия должны необходимы для возврата переплаты.
Необходимо отразить ряд положений: установить лимит стоимости НМА; способ оценки НМА; выбрать способы, связанные с начислением амортизации; установить порядок проверки элементов амортизации. Рассказываем подробнее.
Каждый день мы помогаем бухгалтерам и делаем их жизнь проще. На «Клерке» много полезных инструкций по практической работе бухгалтера, в том числе по 1С. Собрали для вас подборку самых полезных материалов. Пользуйтесь.
Продажи обуви упали на 5% по сравнению с октябрем 2022 года, тогда как одежду стали покупать на 22% чаще. Стоимость товаров растет из-за того, что отечественные производители закупают ткани и фурнитуру в других странах.
Из этого мини-курса вы узнаете, какие коды подходят для онлайн-услуг: обучение, репетиторство, юридические или бухгалтерские консультации, психолог, услуги программиста.
Инвесторы открыли больше 5,7 млн индивидуальных инвестиционных счетов. Совокупный объем активов на ИИС вырос до 519 млрд рублей.
Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.
Прогноз от нейросетей позволяет банку лучше оценивать потенциал корпоративных клиентов и точнее предлагать нужные услуги.
Европейский союз предоставляет возможность гражданам, в том числе и россиянам, открывать банковские счета для физических и юридических лиц. Важно отметить, что каждый, кто легально проживает в одной из стран ЕС, имеет право открыть базовый платежный счет, известный как «basic bank account».
Здравствуйте! Штрафы, наложенные ФНС, в бухгалтерском учете признаются в состав прочих расходов (п. п. 4, 5, 11 ПБУ 10/99). Дата признания этого расхода период вступления в силу решения о привлеченииРешение о привлечении лица к отвественности
Добрый день! В соответствии с п 7.Постановление Правительства РФ от 31.12.2022 N 2571 При заключении трудового договора с работниками, проживавшими по состоянию на 30 сентября 2022 г. на территориях ДПрием на работу
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