Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Галочка🤱🏽🤰🏽
Какие курсы посоветуете по бухучету маркетплейсов?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
В 1С можно обмениваться с партнерами электронными договорами в форматах XML и PDF/А-3. Для этого понадобится сделать несколько несложных настроек.
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Здравствуйте,коллеги. Очень важный вопрос. Пока руководство дало добро на прохождение курсов/обучения. Подскажите, кто заканчивал по бух учету маркетплейсов? Есть какие то хорошие стоящие своих денег курсы? Буду очень благодарна. Всем хорошего настроения 🌸
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Комментарии1
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
У "Клерка" есть курс повышения квалификации - Бухгалтер маркетплейса
Очень полезный и популярный!