Какие курсы посоветуете по бухучету маркетплейсов?

Если ДТП произошло на парковке, что и как оформлять⁠⁠. Это дорожно-транспортное происшествие или причинение ущерба?

Пользуясь услугами парковки, платная она или бесплатная, вы надеетесь, что с вашим транспортным средством все будет в порядке. Но бывают ситуации, вы пришли, а ваша машина поцарапана или повреждена другим способом. Какой алгоритм действий, как найти виновного, можно ли уехать, что вообще делать. Обсудим это сейчас.