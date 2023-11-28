Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ok
Кто из отвечает за прослеживаемость?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
1 января 2024 года заканчивается упрощенная регистрация прав на дачные постройки, однако депутаты собираются продлить эту возможность до 2031 года.
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Сегодня возникла тема в чате об активности бухгалтеров в участии общественного движения бухгалтеров, в подписании писем… Начну из далека. Расскажу о себе для начала, а потом о том, как я всё это вижу.
На авансовые платежи налога по УСН нужно сдавать уведомления, а на годовой налог – не нужно.
Для правильной работы с персональными данными и их корректной обработки необходимо знать и соблюдать требования нормативно-правовых актов и законов. Подготовили для вас статью, в которой приведены документы 2024 по новым требованиям Роскомнадзора и закона №152-ФЗ «О персональных данных», которая поможет ничего не забыть.
Коллеги, добрый день. Обращаюсь к вашему авторитетному мнению. Есть ИП. Зарегистрировано, например, в Туле. Деятельность ведет по патенту (в Москве). Все наемные сотрудники трудятся «на патенте». В какую налоговую подавать уведомление об уменьшении патента на страх. взносы: в Тульскую или московскую?
Добрый день! При приеме на работу гражданин Белоруссии должен представить национальный паспорт и СНИЛС. Если нет СНИЛС, зарегистрируйте белоруса в СФР. Трудовую книжку или СТД-Р белорус предъявляет, еОформление иностранца-беларуса
Да, верно. ЕФС -1 нужно подать отдельно за обособленное подразделение (ОП) по месту его регистрации, только если обособка самостоятельно начисляет и выплачивает зарплату сотрудникам и имеет свой расче1С отчетность СЗВ ТД ОП
Статья 502 ГК наделяет потребителя правом обменять не подошедший ему качественный непродовольственный товар на аналогичный. При отсутствии замены товар можно вернуть. На эти манипуляции покупателю отведено 14 дней, начиная со дня, следующего за днем покупки. Аналогичное положение закреплено в статье 25 Закона от 07.02.1992 № 2300-1.
Юнит-экономика — это фундаментальное понятие в мире бизнеса. Она представляет собой систему анализа и измерения прибыльности отдельных единиц продукции или услуги. Под «юнитом» в данном контексте понимается одна конкретная продуктовая единица или услуга, которая продается в компании. Цель юнит-экономики — определить, сколько вы зарабатываете на каждом таком юните.
С 2023 года работники по договорам ГПХ имеют право на оплату больничных пособий, в том числе, по уходу за ребенком.
Все компании, вне зависимости от их формы бизнеса и направленности, должны вести воинский учет граждан. Многие юридические лица также производят бронирование россиян, находящихся в запасе. Организации-работодателю нужно подготовить и утвердить план такой работы, а затем заверить этот документ у военного комиссариата. Данным вопросам посвящена наша статья
Пользователи помогут маркетплейсу отслеживать продавцов, которые нарушают правила обязательной маркировки.
По итогам прошедшего периода бухгалтеры формируют отчет о финансовых результатах (ОФР). Документ отражает все доходы и расходы организации, прибыли и убытки от ведения деятельности. Отчет необходим для анализа финансовых показателей компании, для разработки, планирования экономической политики предприятия. Документ ежегодно предоставляется в налоговую.
В кризисных условиях наряду с действующими программами вводятся дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу. В 2024 году помощь будет предоставляться как зарегистрированным субъектам предпринимательства, так и лицам, только планирующим открытие своего дела. Поддержка не ограничивается финансовыми ресурсами и льготами, а распространяется на созданные инструменты в информационном пространстве.
Статус квалифицированного инвестора будет можно получить по совокупности критериев: размер дохода, тестирование у брокера, экономическое образование, а также опыт работы и инвестирования.
Кто из сотрудников отвечает за прослеживаемость? Опять бухгалтер?
В 1С можно обмениваться с партнерами электронными договорами в форматах XML и PDF/А-3. Для этого понадобится сделать несколько несложных настроек.
Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?
Все юридические лица обязаны направлять в военкоматы сведения о сотрудниках, подлежащих воинскому учету. Разберем, как уведомить военкомат о приеме или увольнении сотрудника.
За взятки до 10 тысяч рублей чиновникам и коммерсантам будет грозить штраф 1 млн рублей и лишение свободы до трех лет.
Оплата от контрагента, не связанная с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), в налоговую базу по НДС не включаются. Это относится, в том числе, к штрафам и неустойкам по договорам. Но злоупотреблять не надо.
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