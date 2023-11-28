Кто из отвечает за прослеживаемость?

Договорная неустойка не облагается НДС, если это действительно неустойка

Оплата от контрагента, не связанная с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), в налоговую базу по НДС не включаются. Это относится, в том числе, к штрафам и неустойкам по договорам. Но злоупотреблять не надо.