Налоговые риски при оплате коммунальных услуг третьему лицу в схеме субаренды

Буду очень благодарна, если сможете помочь советом. Мы заключили договор субаренды, в котором указано, что помимо арендной платы мы компенсируем арендатору затраты на коммунальные услуги.

Сейчас арендатор настаивает на том, чтобы мы оплачивали эти услуги не ему, а третьему лицу - одному из собственников помещения, ООО "Ромашка".

Наш юрист составил дополнительное соглашение к основному договору аренды между нами и арендатором с такой формулировкой:

«Стороны договорились, что субарендатор обязуется уплачивать расходы на электрическую энергию, водопотребление и водоотведение третьему лицу, являющемуся долевым собственником помещений по договору субаренды: ООО "Ромашка", ИНН/КПП, реквизиты для перечисления».

Меня всё-таки смущает вся эта схема в части отнесения нами на расходы данных коммунальных услуг в дальнейшем. Можете, пожалуйста, прокомментировать в плане налоговых рисков при отнесении таким образом оплаченных коммунальных услуг в расходы при расчете налога на прибыль? Наша организация - юридическое лицо на ОСН.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Т