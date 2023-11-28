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Красный уголок бухгалтера

Инициатива на сайте РОИ: Снизить нагрузку на работодателей в части предоставления дублирующих сведений для воинского учета

Примите участие в голосовании. Маловероятно, что поможет нам все, но а вдруг?
19

Не уменьшая важности поддержания обороноспособности государства, прошу обратить внимание на то, что требования к работодателям в части отчетности по воинскому учету граждан являются избыточными и устаревшими. Военные комиссариаты могут получать большую часть необходимых сведений путём межведомственных взаимодействий с налоговой службой, социальным фондом, реестром ЗАГС и др. Несмотря на это, продолжают действовать избыточные требования по отчетности работодателей на основании устаревших и нечётко прописанных норм.

Например:

  1. Постановка на учет организации в военном комиссариате или районной администрации/управе (сроки и формы документом официально не установлены) может осуществляться на основании сведений из ЕГРЮЛ ФНС.

  2. Сведения о приеме или увольнении военнообязанного, которые должны сдаваться в течение 5 дней с даты принятия на работу или увольнения военкомат может получать из базы Социального фонда России (бывш. Пенсионный), куда работодатели отчитываются на следующий рабочий день после кадрового события.

  3. Сведения об изменении данных военнообязанного, (в т.ч. например, о разводе или рождении детей, смене места жительства) военкомат также может получить не от работодателя, а из базы данных ЗАГС, которые администрирует ФНС или из базы данных МВД и т.д.

Также устаревшим и избыточным является обязанность сдавать отчетность преимущественно в бумажном, а не в электронном виде, в т. ч. в военкоматы по месту регистрации военнообязанного работника, так как повсеместно регион и город регистрации граждан не совпадают с местом регистрации работодателя, что создаёт неоправданную нагрузку на работодателей как для крупного бизнеса с обширным штатом, который должен обеспечить постоянную рассылку этих отчетом по местам регистрации своих работников, так и для малого бизнеса, у которого просто нет штата и ресурсов для исполнения этих устаревших и избыточных требований.

Практический результат

Снижение административной нагрузки на бизнес, оптимизация работы государственных органов.

Решение

Исключить из обязанностей работодателей предоставление сведений и документов в военкоматы, которые могут быть доступны военкоматам в рамках межведомственных взаимодействий с ФНС, социальным фондом, МВД и др. госструктурами минуя работодателей.

Оставить только отчетность, не имеющую альтернатив и отчетность для организаций, занимающихся бронированием сотрудников.

Организовать возможности электронного взаимодействия по вопросам отчетности с военкоматами по аналогии с ФНС и социальным фондом.

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Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Наталия К.

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    Вчера в 23:44

    БорисфаундерКлерк

    Можно высказаться в комментариях на Клерке. Думаю эффект даже будет больше чем на сайте РОИ

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Инициатива на сайте РОИ: Снизить нагрузку на работодателей в части предоставления дублирующих сведений для воинского учета

Примите участие в голосовании. Маловероятно, что поможет нам все, но а вдруг?

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