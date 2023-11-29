Перечислили оплату, но НДФЛ не удержали, что можно сделать?

Почему мы так редко себя хвалим? Большинство россиян хвалят себя редко и поощряют себя вкусняшками

Более 40% жителей России лишь раз в месяц замечают и признают собственные успехи, только один из десяти делает это ежедневно. Причем, чем старше человек, тем меньше он себя хвалит или даже не делает этого вовсе. Почему мы так редко себя хвалим и занимаемся пищевым поощрением?