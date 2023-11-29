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Красный уголок бухгалтера

Перечислили оплату, но НДФЛ не удержали, что можно сделать?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если организация перечислила физлицу в оплату за оказанные услуги, но НДФЛ не удержали, что в данном случае можно сделать?
14

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Konstantin

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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