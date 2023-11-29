Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елена Екамасова
С каким банком сейчас лучше работать?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Да, верно.Контракт без НДС , НИР , не бюджет
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