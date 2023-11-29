С каким банком сейчас лучше работать?

😎 Приглашаем обсудить самые горячие темы на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»!

За один день вы разберетесь, как закрыть год и к каким изменениям 2024 года стоит подготовиться уже сейчас. Эксперты расскажут, что нового будет в налоговых проверках, как правильно применять ФСБУ и так ли страшен воинский учет.