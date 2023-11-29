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Красный уголок бухгалтера

С каким банком сейчас лучше работать?

Здравствуйте. ООО планируем покупать товар из Китая и Турции. У кого есть опыт, подскажите пожалуйста с каким банком сейчас лучше работать (юань и лиры)
17

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елена Екамасова

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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