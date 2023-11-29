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Красный уголок бухгалтера

В какой программе ведете учет ТСЖ?

Поделитесь пожалуйста, в какой программе ведёте учёт ТСЖ ( квитанции). 1С ТСЖ пытались освоить, но очень сложная, даже специалист 1С сам не может с ней справиться, много правок вручную
8

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Орлова Татьяна

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    В какой программе ведете учет ТСЖ?

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