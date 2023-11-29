Какую уточненку подавать, что в ней указывать?

Нужна помощь. Ситуация такая: в начале августа поменялся юр. адрес в Москве. Но внутри одной налоговой. При этом поменялся ОКТМО. Соответственно уведомления за июль подавались со старым ОКТМО, а в отчёте за квартал уже новый ОКТМО.

Сейчас возникла ситуация, что налоговая два раза начислила НДФЛ и возник минус по ЕНС. Начислили они по каждому ОКТМО… я не пойму какую уточненку мне подавать, с учётом того, что читаю в комментариях что «при смене адреса регистрации организации в декларациях и уплате налогов за период работы по старому адресу следует указывать старый код ОКТМО, а за период после смены адреса — указывать новый код ОКТМО». И после сдачи отчёта уточнения уведомлений не требуется.. и если подавать какое то (какое?) уточнение, то какое и с чем?..

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Katy_k