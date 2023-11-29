Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Мария
Можно ли выписать одну общую счет-фактуру на аванс?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
С 2024 года уплата НДФЛ будет идти два раза в месяц платежками со статусом 01, потому что платежки-02 со следующего года отменяются.
ВТБ удержал комиссию за перевод физлицу в другой банк в 38 тысяч раз больше, чем за такую же операцию при дистанционном банковском обслуживании. Верховный суд призвал банки «действовать добросовестно».
Компания не должна оплачивать пособие по временной нетрудоспособности, если сотрудник заболел во время отпуска. Но если к моменту выхода на работу он не успел выздороветь, то больничный будет выплачиваться в общем порядке.
Добрый день! Уважаемые коллеги ,подскажите, пожалуйста, заказчик перечислил аванс одним платежом сразу за несколько договоров- можно выписать одну общую счет-фактуру на аванс(указав за какие договора) или надо разбивать этот платёж и выписывать несколько сф?
Когда у налоговиков нет оснований выставить требования компании, они могут направить информационное письмо или уведомление. Рассказываем, что нужно делать.
По зарплате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после окончания месяца идет большая череда праздников. Чтобы ничего не забыть мы составили табличку, в которой указали все сроки оплаты налогов и сдачи отчетности.
Добрый день! Помогите, пожалуйста. Сотрудник по 71 счету получил деньги в Ромашке, а передал их сотрудникам ООО Пуговица в подотчет. Главбух говорит, это нормально!!! Подотчетное лицо не имеет право передавать деньги другому подотчетному лицу. Какие ещё аргументы сказать?
В деле стимулирования продаж одним из самых эффективных инструментов является предоставление скидки на продукцию. Но есть нюанс.
Селлеры теряют доходы из-за сформированных, но неоплаченных заказов. Чаще всего покупатели бросают корзины с товарами для садоводства, для детей и с особой маркировкой для взрослых.
Доброе утро! Скажите пожалуйста, предприятие на УСН, мы оплатили поставщику с НДС, а возврат денежных средств в письме указывать с НДС или без? Помогите пожалуйста разобраться.
Если хотите увеличить свой доход в 2024 году и зарабатывать больше на бухгалтерских услугах, то узнайте, что нужно сделать уже сейчас и как достичь желаемых цифр.
С 2024 года надо будет два раза в месяц сдавать уведомление по НДФЛ и два раза в месяц платить налог. Опубликован Федеральный закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ с поправками в НК РФ. Это самые свежие новости от редакции «Клерка», не могли их не упомянуть. Ну а в сегодняшнем выпуске: график отпусков, все еще воинский учет и риски привлечения самозанятых.
Без рационального распределения средств и оптимизации бизнес-процессов достичь каких-либо результатов пости невозможно. Поэтому собственники отказываются от содержания огромного штата сотрудников и передают задачи сторонним специалистам. Рассказываем, каким компаниям это подходит.
Злоумышленники придумали, как обходить двухфакторную верификацию на Госуслугах. Они присылают сообщения о взломе аккаунта, а потом звонят и просят назвать коды для «восстановления доступа». Минцифры предупреждает, что сотрудники портала не будут этого делать без заявки от пользователя.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на кассе был ошибочно Ффд 1.05..пробили чеки реализации Маркированного товара, естественно вышла ошибка по коду 1162, но ФНС чеки приняла с предупреждением. Исправили ФФД на 1.2. Вопрос, нужно ли делать чеки коррекции и какие? С возврат прихода и опять приход? Чеки же ФНС приняла!
Кроме ПКО и РКО кассир еще будет составлять квитанцию о размене.
Закон от 04.08.2023 № 414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль» определил механизм windfall tax (дословно можно перевести как «налог на доходы, принесенные ветром» или «налог на неожиданную удачу»). Этот разовый сбор призван решить проблемы с бюджетом, собрав с бизнеса дополнительные деньги.
В общем случае при работе по ночам сотрудникам полагается повышенная оплата. Предоставление отгула за работу в ночное время не предусмотрено. Но отгул положен за сверхурочную работу.
Добрый день! Работает ли кто-нибудь в 1C УНФ? Пробуем работать с Платёжным календарём, столкнулись с такой проблемой:
Не признаются налогоплательщиками налога на сверхприбыль те организации, у которых отсутствовали доходы от реализации и в 2018 году, и в 2019 году.
Добрый день. Да, ККТ нужно применять. ККТ при расчетах с работниками применяется, когда работодатель удерживает средства из зарплаты работника за реализацию работодателем своих товаров (работ услуг),Продажа автомобиля сотруднику
Наталья, чтобы опубликовать сообщение на федресурсе, надо завести там личный кабинет, сделать заявку на публикацию, оплатить стоимость сообщения. В личном кабинете есть инструкции, проще всего ориентиПубликация сведений о СРО на Федресурсе
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