Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя inna
Можно ли подавать отчеты со своей подписью за декретного отпуска?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя inna
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Для расчета больничных, декретных и пособия по уходу за ребенком учитывают заработок за 2 предыдущих года. Но иногда эти 2 года (или какой-то один из них) можно заменить на другие.
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