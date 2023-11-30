Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Оригами 44
Какие есть нюансы по расчету с иностранным гражданином?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Оригами 44
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Добр вечер. Подскажите, кто работает с иностранными работниками, которые работают по патенту. Работодатель уменьшает НДФЛ за них на сумму патента и таким образом выдает им зарплату вместе с НДФЛ? Я правильно поняла или чего попутала? А в отчетности уменьшает НДФЛ работников после получения уведомления от налоговой?
Если у вас страховая компания, важно помнить, что вступление в силу закона о МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» ожидается в 2025 году.
Добрый день. Самозанятыми и ИП они не могут быть, они не работают в России. Лучший и единственный вариант - договор оказания услуг. Где обязательно указывается, что место оказания услуг территория иноКадры, прием иностранца
Нет, нотариальная форма не нужнат в этом случае. Укахите также в доверенности, что на подпись заместителя ставиться печать организации, чтобы можно было ставить на трудовые договоры.Может ли директор ООО приказом делегировать полномочия подписания всех кадровых документов своему заместителю?
Работодатели будут обязаны выплачивать сотрудникам проценты при задержке зарплаты или других выплат. Учитывать придется и неначисленные суммы.
Добрый вечер! Подскажите, какая система налогообложения выгодней для торговли товарами из параллельного импорта? У меня есть ИП, УСН доходы 6%, работаю много лет, оказываю услуги.
При получении в дар недвижимости от родственника, который не относится к числу близких, нужно задекларировать свой доход по форме 3-НДФЛ.
Документ распространяется на тех, кто проживает или зарегистрирован в России или Омане. Соглашение собирались принять еще в 2001 году.
Бухгалтерский и налоговый учет лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя различается и часто зависит от года заключения договора и его содержания. Разбираемся в учете лизинга основных средств у лизингодателя.
Каждый факт хозяйственной жизни оформляют первичным учетным документом. Причем неважно, что это за документ. Главное – чтобы в нем были все обязательные реквизиты.
Профессиональный праздник планируют приурочить ко дню распродаж и отмечать в первый четверг после «Черной пятницы». В 2023 году это будет 30 ноября.
Добрый день. Заключаем договор аренды техники с ИП, он иностранный гражданин (Беларусь), имеет РВП, зарегистрирован в Смоленской налоговой. Есть ли какие нюансы по расчетам с ними. Спасибо.
Во ФГИС «Такси» появилась информация о 444 тысячах автомобилей, 73,6 тысячах перевозчиков и о 906 служб заказа такси.
Бизнес может привлекать фрилансеров, находящихся не только на территории России, но и за ее пределами. Как оформить такие отношения, чтобы соблюсти все миграционные и юридические тонкости, и не попасть на огромные штрафы, рассказываем в статье.
Маркетплейс удалит из карточек отзывы, которые относятся к работе ПВЗ и доставке, а также жалобы на платный возврат.
Коллеги, только что произошло маленькое предновогоднее чудо. Во время настройки оплаты нашего курса «Бухгалтер маркетплейса» одному очень удачливому пользователю удалось приобрести обучение всего за 1 рубль. Поздравим счастливчика!
Большинство компаний идет по известному пути: перечисление средств на карты. Но что делать, если на счете денег сейчас нет, но есть в кассе. В перечень целей, на которые можно потратить средства из кассы, входит выплата зарплаты работникам. Это будет целевое использование наличных.
В связи с необходимостью расширения сведений, содержащихся в справке о сальдо ЕНС, ее изменят.
Большинство из тех, кто решил не приходить на праздник, не хотят тратить свое время на мероприятия, связанные с работой. Отказ от корпоратива без веских причин может стать тревожным звоночком для работодателя.
В этой статье мы рассмотрим различные программы, позволяющие получить Вид на Жительство (ВНЖ) и гражданство Аргентины в 2023-2024 годах, включая программы для студентов, рождению ребенка в стране, инвесторов, и другие.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у ИП 3 патента. Можно ли уменьшить любой патент на страховые взносы? Или сумму страховых нужно делить между патентами?
Число электромобилей в России растет: с января по август 2023 года россияне приобрели их в 4,4 раза больше, чем за такой же период в прошлом году. Покупают электромобили не только физические лица, но и компании, поэтому все чаще возникают вопросы, как учитывать такое транспортное средство. Разберем, как это делать.
Комментарии