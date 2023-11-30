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Красный уголок бухгалтера

Какие есть нюансы по расчету с иностранным гражданином?

Добрый день. Заключаем договор аренды техники с ИП, он иностранный гражданин (Беларусь), имеет РВП, зарегистрирован в Смоленской налоговой. Есть ли какие нюансы по расчетам с ними. Спасибо.
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Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Оригами 44

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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