Какие есть нюансы по расчету с иностранным гражданином?

Можно ли выдать зарплату из кассы наличными

Большинство компаний идет по известному пути: перечисление средств на карты. Но что делать, если на счете денег сейчас нет, но есть в кассе. В перечень целей, на которые можно потратить средства из кассы, входит выплата зарплаты работникам. Это будет целевое использование наличных.