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Красный уголок бухгалтера

Сумма переплаты сама вернется на ЕНС или нужно что-то подавать?

Компания-микропредприятие на ОСНО.В сентябре подали корректировочные РСВ за 2022-2023, уменьшение страховых взносов. Сумма переплаты сама вернется на ЕНС или нужно что-то подавать? Можно ли подать скорректированную упрощенную БФО за 2022, или лучше изменить показатели за 2022 в бфо за 2023 и приложить пояснения?
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Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя LOLya

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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