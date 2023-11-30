Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя LOLya
Сумма переплаты сама вернется на ЕНС или нужно что-то подавать?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя LOLya
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Первое место работы часто определяет дальнейшую карьеру. Возможные траектории развития начинающего бухгалтера зависят от того, кого он выбрал в качестве работодателя. Рассказываем о стандартных карьерных треках в малом бизнесе, корпорациях, аутсорсинговых, аудиторских и консалтинговых компаниях.
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Маршрут/квитанция электронного авиабилета подтвердит расходы на его покупку для целей налога на прибыль.
Сервис сам подгрузит нужные счета за жилищно-коммунальные услуги, проведет оплату без комиссий и отправит уведомление о том, что платеж успешно прошел.
Компания-микропредприятие на ОСНО.В сентябре подали корректировочные РСВ за 2022-2023, уменьшение страховых взносов. Сумма переплаты сама вернется на ЕНС или нужно что-то подавать? Можно ли подать скорректированную упрощенную БФО за 2022, или лучше изменить показатели за 2022 в бфо за 2023 и приложить пояснения?
Бухгалтерский и налоговый учет лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя различается и часто зависит от года заключения договора и его содержания. Разбираемся в учете лизинга основных средств у лизингодателя.
Депутаты хотят принимать участие в обсуждении разовых налогов, если их будут вводить.
Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на декабрь, к новогоднему столу. Стоит учитывать, что это промежуточные дивиденды, поэтому дивдоходность у многих не очень, но если сложить все дивиденды за год, то будет получше.
Выплата компенсации за часть отпуска, превышающую 28 дней – это право работодателя, а не обязанность.
Мораторий коснётся только пункта о российском контроле за системами авторизации
Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.
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Сегодгня произошло маленькое чудо. Во время настройки оплаты нашего курса «Бухгалтер маркетплейса» одному удачливому пользователю удалось приобрести обучение всего за 1 рубль.
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на какие расходы можно уменьшить налог УСН «Доходы».
В данной подборке материалов рассказано, какие требования законодательства акция должна соблюдать и на примерах из практики показано, в чем состоят распространенные нарушения и какова ответственность за них.
Сейчас еще идет переходный период повышения пенсионного возраста. Скоро на пенсию можно будет выйти только в 60 лет женщинам и 65 лет мужчинам. А пока – можно и пораньше. Имеются в виду обычные россияне, которые работают на обычной работе без вредности и т. д.
На связи Ольга Ульянова аудитор и налоговый консультант. Статья про квартиры 65 летнего журналиста Андрея Караулова, который признан Минюстом РФ иностранным агентом, вызвала приличный интерес у читателей, поэтому я решила выпустить продолжение, ответить на некоторые комментарии и развеять мифы.
Добр вечер. Подскажите, кто работает с иностранными работниками, которые работают по патенту. Работодатель уменьшает НДФЛ за них на сумму патента и таким образом выдает им зарплату вместе с НДФЛ? Я правильно поняла или чего попутала? А в отчетности уменьшает НДФЛ работников после получения уведомления от налоговой?
Если у вас страховая компания, важно помнить, что вступление в силу закона о МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» ожидается в 2025 году.
Работодатели будут обязаны выплачивать сотрудникам проценты при задержке зарплаты или других выплат. Учитывать придется и неначисленные суммы.
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