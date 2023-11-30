Можно ли ускорить процесс списания/разблокировки счета?

Этапы карьеры финансового директора: как выстроить свой путь начинающему специалисту

Если раньше финансовый директор был только в крупных компаниях, то сейчас этот специалист востребован даже у представителей малого бизнеса. В этой статье разбираем путь финансового директора. Рассказываем о том, какое образование понадобится, чтобы стать финансовым директором, какие этапы развития придётся пройти и какие нужно получить навыки.