Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ti
Можно ли ускорить процесс списания/разблокировки счета?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ti
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Комментарии1
попробуйте воспользоваться сервисом от налоговой Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС
https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/unblock/