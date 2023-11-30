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Красный уголок бухгалтера

Можно ли ускорить процесс списания/разблокировки счета?

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, ИП заблокировали счёт за неуплату ОМС (около 2 тысяч рублей) уже неделю висит блокировка, но деньги не списывают, можно как-то повлиять и ускорить процесс списания/разблокировки счёта?
24

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ti

Комментарии

1
  • Логотип marina.bondarenkoo
    marina.bondarenkoo 23 минуты назад

    попробуйте воспользоваться сервисом от налоговой Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС
    https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/unblock/

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