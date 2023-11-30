Добрый день. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла. У ИП 3 патента и есть наемный работник.

Страховые взносы за 2023 составили:

за ИП — 45 842,

1% свыше дохода — 29 661,79,

страховые за работника — 53 322,70 (оплачены).

Итого: 128 826,49.

Сумма налога по патентам:

1 в сумме 19 529,

2 в сумме 117 000,

3 в сумме 59 400.

Итого: 195 929

Можем ли мы сумму налога по 3-м патентам уменьшить на 50%? то есть заплатить в бюджет:

по 1 патенту — 9 764,50,

по 2 патенту — 58 500,

по 4 патенту — 29 700.

Итого: 97 964,45

И остаток страховых взносов останется в сумме 30 861,99 на которые мы можем еще уменьшить налог, например УСН.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Диана