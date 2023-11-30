Страховые взносы за 2023 составили:
за ИП — 45 842,
1% свыше дохода — 29 661,79,
страховые за работника — 53 322,70 (оплачены).
Итого: 128 826,49.
Сумма налога по патентам:
1 в сумме 19 529,
2 в сумме 117 000,
3 в сумме 59 400.
Итого: 195 929
Можем ли мы сумму налога по 3-м патентам уменьшить на 50%? то есть заплатить в бюджет:
по 1 патенту — 9 764,50,
по 2 патенту — 58 500,
по 4 патенту — 29 700.
Итого: 97 964,45
И остаток страховых взносов останется в сумме 30 861,99 на которые мы можем еще уменьшить налог, например УСН.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Диана
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