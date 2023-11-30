Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Светлана
Если работник под процедурой банкротства, как нам перечислять ему зарплату?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Светлана
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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