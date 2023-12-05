Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Наталия Курситыс Бухгалтерские услуги
Если у компании меняется адрес, то и отделение СФР тоже поменяется?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Наталия Курситыс Бухгалтерские услуги
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
В 2024 году у банков появится ограничение на число ипотечных кредитов, которые они могут выдавать.
Если провернуть дарение между родственниками ИП, удержаться на упрощенке не получится.
График отпусков на 2024 год надо составить и утвердить до 17 декабря 2023 года. Форма графика может быть свободная, но чаще всего используют унифицированную форму Т-7. Разберем некоторые нюансы.
Знаем, как иногда сложно заставить себя сесть и составить резюме, а когда уже составили, копировать из одной системы в другую нет никакого желания. Теперь можно перенести данные из резюме на HeadHunter в Клерк.Работа за один клик и сразу начать откликаться на вакансии.
Рассказываем, кому в 2024 году нужно предоставить отпуск по желанию.
Правительство ужесточает контроль над утилизацией отходов, меняет принципы расширенной ответственности производителей и формирует реестр утилизаторов. Разберём, стоит ли ломозаготовителям в нём регистрироваться и зачем.
Самозанятые обязаны выдать клиенту чек, но формировать его надо не с помощью ККТ, а в приложении «Мой налог». Это касается, в том числе, ИП.
Добрый вечер, возник такой вопрос, чтобы перейти с УСН на ОСНО нужно подать заявление о переходе не позднее 15 января следующего года, могу ли я подать заявление в этом году, в конце декабря или мне нужно сделать это именно в следующем?
Бухгалтеры смогут быстро подготовить для руководителей отчеты по продажам. Теперь можно устанавливать свои варианты оформления сумм и подсвечивать красным отрицательные показатели.
После ликвидации ИП физлицо продолжает отвечать по долгам бизнеса, в том числе перед налоговой службой. Рассказываем, в какие сроки сдать и как заполнить ликвидационную декларацию ИП на УСН, чтобы уменьшить налог и избежать штрафов.
Финансовая разведка ликвидировала 14 финансовых пирамид и 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей. 90% финансовых организаций работают в рамках закона и не отмывают деньги.
Когда предпринимателю на время нужны оборудование или транспорт для бизнеса, он может их арендовать. Если они нужны надолго, обычно выгоднее их купить, даже если для этого придется взять кредит. Но получить кредит бывает не так просто. В этой ситуации удобнее воспользоваться такой услугой как лизинг. Правда, при этом нужно тщательно оценить возможные преимущества и риски.
С 1 января 2025 года авторизация на российских сайтах будет возможна только с помощью номера телефона, аккаунта на Госуслугах, Единой биометрической системы и электронной почты российских сервисов.
Здесь мы собрали самые частые нарушения при работе с персоналом, чтобы вы знали, на что обратить внимание, чтобы не допускать нарушения трудового законодательства.
В интерфейсе мобильного приложения «ВКонтакте», в VK ID и в VK звонках появилась озвучка.
Основной акцент в законе сделан на профилактику безработицы, поддержку безработных, участников СВО, инвалидов, предпенсионеров и детей-сирот. Также определены понятия «самозанятость» и «подходящая работа».
Здравствуйте! Коллеги, подскажите, пожалуйста, у организации сменился адрес, это теперь и отделение СФР поменяется? Мне отчитываться в другое отделение нужно или всё-таки в одно? Дозвониться никуда не могу 😒
Работодатели будут считать средний заработок для пособия по безработице по новым правилам.
Сотрудников в 2024 году ждут две рабочие субботы в апреле и в ноябре, 10 дней новогодних каникул и длинные праздники в феврале и марте.
Жители Арктических регионов смогут купить жилье в ипотеку под 2% годовых, максимальная сумма займа — 6 млн рублей.
Комментарии