Если у компании меняется адрес, то и отделение СФР тоже поменяется?

Лизинг: что это такое, кому подходит и как его правильно оформить

Когда предпринимателю на время нужны оборудование или транспорт для бизнеса, он может их арендовать. Если они нужны надолго, обычно выгоднее их купить, даже если для этого придется взять кредит. Но получить кредит бывает не так просто. В этой ситуации удобнее воспользоваться такой услугой как лизинг. Правда, при этом нужно тщательно оценить возможные преимущества и риски.