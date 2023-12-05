Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Evgenia S
Может ли ИП в середине года по одному и тому же ОКВЭД перейти с УСН 6% на ПСН?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Evgenia S
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Бухгалтеры могут создать финансовую модель для руководителей, где будет виден удельный вес каждого показателя. Это позволит правильно оценить административные расходы, которые часто завышены.
Сотрудничество юрлиц с самозанятыми стало привычным делом, но важно делать это правильно. Компания может привлечь внимание налоговой инспекции, получить большой штраф и будет доплачивать налоги, если не позаботится о грамотном оформлении сделки. Способ расчета и чек тоже имеют значение. Расскажем, как безопасно платить самозанятым и исключить потенциальные проблемы.
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Зарплаты вырастут у медицинских работников, преподавателей вузов, сотрудников научных и культурных учреждений.
Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ внес изменения в порядок начисления и уплаты налога на прибыль организаций, которые будут учитываться в отчетах за 2023 год. Разбираемся, на какие основные изменения в НК необходимо обратить пристальное внимание бухгалтерам и тем, кто сдает налоговую отчетность.
Собрали для вас пояснения Минтруда по порядку ведения воинского учета в организациях.
Организации и ИП, которые принимают предоплату за услуги или товары обязаны формировать два чека: один на предоплату и второй — при полном расчете. Но есть исключения, когда можно обойтись только одним чеком. Разберем, в каких случаях это возможно и какие условия нужно соблюсти для этого.
Добрый день! Скажите пожалуйста фирму зарегистрировали в апреле 2023г МСП. А сдавать баланс надо будет в марте?
Из Госдумы подвезли дровишек. И снова про детородную функцию. В Госдуме назвали мемы и «веселые картинки» причиной детоненавистничества у молодежи, которые «не видят проблемы в том, чтобы жить без детей». Обсудим, коллеги.
С 2023 года изменились правила уменьшения налога по УСН с объектом «доходы» на фиксированные взносы ИП, а правила учета взносов при УСН «доходы минус расходы» в целом не изменились, но нужно учитывать специфику ЕНС в части их уплаты.
Здравствуйте! У физика на енс долг по транспортному налогу 100 000 за 2015 год. Недавно узнал об этом, в июне было требование об оплате недоимки и пеней.Физик об этом не знал, узнал когда уже передали суд.приставам. Как только поступят деньги на счет сразу спишут долг. Законно ли налоговая требует оплаты налога за 2015 год?
Мы запускаем новые тарифы на месячную и годовую подписку для любимых бухгалтеров.
Покупателям не придется каждый раз заполнять информацию о себе, указывать адрес доставки и способ оплаты. Сервис заполнит все строчки автоматически и сократит в два раза время оформления заказов.
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Накануне каждого нового года встает вопрос: нужно ли менять учетную политику? На 2024 год поправить этот важный документ понадобится, например, организациям, у которых на учете значатся НМА, или которые захотели с нового года применять ФСБУ 28/2022 "Инвентаризация". Об этих и других основаниях внесения изменений в учетную политику читайте в статье
ФНС введет рекомендуемую форму 6-НДФЛ с 2024 года, она отличается от утвержденной количеством сроков уплаты НДФЛ в разделах 1 и 2.
Для бизнеса на разных системах налогообложения предусмотрены свои обязательные налоги и сборы. В статье разберем, какие налоги заплатят ООО и ИП в 2024 году.
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