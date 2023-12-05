Нужно ли больничный по БиР отправлять в СФР?
Здравствуйте. Подскажите, кто работает с больничными, давно этим не занималась. Получили больничный по беременности и родам. Пользуемся Такском для отчётности. Этот больничный туда должен придти или его можно самим запросить через программу по номеру листка?
И как пришлют его достаточно заполнить и отправить в СФР? Последний раз подавала в 2022 г. через шлюзы ФСС, контейнера и прочее, тот был ещё геморрой, надеюсь, сейчас можно через тот же такском работать с ними 🤔
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя inna
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