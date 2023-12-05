Нужно ли больничный по БиР отправлять в СФР?

Можно ли бумажный больничный отправить в СФР?

Здравствуйте, у работодателя проблемы с продлением ЭЦП. Нет ЭЦП и пока неизвестно когда будет. У меня 2 больничных электронных не оплаченных зависли в связи с этим. Можно ли попросить врача продублировать их в бумажном виде и отправить в СФР? Пойдёт ли на встречу врач и сфр ?